ПСЖ нашел замену Мбаппе в чемпионате Франции

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к нападающему “Лиона” и молодежной сборной Франции Бредли Барколя, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, парижский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. ПСЖ рассматривает кандидатуру Барколя в качестве возможной замены нападающему Килиану Мбаппе, который либо будет продан в другой клуб, либо будет исключен из основного состава за отказ продлевать контракт, который действует до лета 2024 года.

20-летний Барколя является воспитанником “Лиона”. В первую команду лионского клуба он был переведен в 2021 году. Всего он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Барколя с 2023 года играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду семь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что ПСЖ стал чемпионом Франции и завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024. “Лион” финишировал на седьмом месте и не сумел пробиться в еврокубки.