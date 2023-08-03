ПСЖ нашел замену Мбаппе и уже договорился о контракте
Португальский нападающий Гонсалу Рамуш в ближайшее время сменит португальскую “Бенфику” на другой топ-клуб.
Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.
По его информации, в шаге от покупки лидера сборной Португалии находится чемпион Франции ПСЖ.
Инсайдер заверяет, что клуб из Парижа уже согласовал контракт с португальским форвардом.
По его информации, футболист достиг соглашения о длительном контракте с парижанами. Если информация соответствует действительности, то он будет действовать до июня 2028 года.
Ожидается, что за трансфер Рамуша французскому клубу придется заплатить “Бенфике” 80 миллионов евро, включая бонусы.
В прошлом сезоне 2022/2023 года Гонсалу Рамуш провел 47 матчей за “Бенфику”, в которых забил 27 голов и сделал пять ассистов.
Его соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.
Интересно, что Рамуша может стать потенциальной заменой лидеру атак ПСЖ Килиану Мбаппе, который отказался продлевать контракт с клубом и был отстранен от первой команды.