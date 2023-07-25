"ПСЖ" нашел способ быстрее избавиться от Мбаппе

Чемпион Франции "ПСЖ" нашел способ быстрее избавиться от своего лидера Килиана Мбаппе.

Как пишет журналист Ромен Беддук, парижский клуб активно распространяет слухи о заинтересованности других клубов в нападающем.

Таким образом парижане хотят побудить мадридский “Реал” как можно скорее завершить трансфер футболиста. В “ПСЖ” ожидают, что в скором времени “сливочные” предложат сумму за Мбапе, которая устроила бы руководство клуба.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе не взяли на предсезонный сбор парижан в Японию. Также французские СМИ писали о том, что Мбаппе якобы был выставлен на трансфер.

В прошлом сезоне 2022/2023 Мбаппе провел 34 матча чемпионата Франции в составе "ПСЖ", в которых записал на свой счет 29 голов и пять результативных передач.

Его контракт с клубом истекает летом 2024 года, после чего он сможет уйти бесплатно. Боссы “ПСЖ” встревожены такой перспективной и стараются продать игрока, пока за него можно выручить большие деньги. Ожидается, что француза готовы отпустить за более чем 200 миллионов евро.