ПСЖ нашел неожиданного кандидата на должность главного тренера

По информации из Gazzetta dello Sport, главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта находится на прицеле руководства "Пари Сен-Жермен", но сам тренер настаивает, что не спешит сменить клуб.

Сообщается, что бывший полузащитник сборной Италии скоро встретится с руководством своего текущего клуба, так как собирается остаться в "Болонье". Однако Мотта хотел бы получить гарантии из-за большого интереса "ПСЖ".

Заметим, что в 2019 году Мотта возглавлял молодежную команду "Пари Сен-Жермен" до 19 лет. Он возглавляет "Болонью" с 2022 года и занимает восьмое место в текущем чемпионате Серии А, где команда является вице-чемпионом Европы.