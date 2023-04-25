ПСЖ нашел неожиданного кандидата на должность главного тренера
Новости футбола Сегодня, 06:30
ПСЖ нашел неожиданного кандидата на должность главного тренера
По информации из Gazzetta dello Sport, главный тренер "Болоньи" Тьяго Мотта находится на прицеле руководства "Пари Сен-Жермен", но сам тренер настаивает, что не спешит сменить клуб.
Сообщается, что бывший полузащитник сборной Италии скоро встретится с руководством своего текущего клуба, так как собирается остаться в "Болонье". Однако Мотта хотел бы получить гарантии из-за большого интереса "ПСЖ".
Заметим, что в 2019 году Мотта возглавлял молодежную команду "Пари Сен-Жермен" до 19 лет. Он возглавляет "Болонью" с 2022 года и занимает восьмое место в текущем чемпионате Серии А, где команда является вице-чемпионом Европы.
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