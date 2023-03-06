ПСЖ надолго теряет Неймара

Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар пропустит остаток сезона из-за серьезной травмы голеностопа, сообщается на официальном сайте французского клуба.

В ближайшее время футболисту придется перенести операцию. Сроки восстановления игрока составят не менее трех-четырех месяцев. Таким образом, он вернется к строй только к лету.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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