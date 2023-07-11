"ПСЖ" начал переговоры с Кейном: известны детали контракта

Новый главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике заинтересован в подписании нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна.

По информации из твиттера PSG COMMUNITY, капитану сборной Англии во Франции готовят пятилетний контракт с зарплатой в размере 16 миллионов евро за сезон.

Источник заверяет, что сам форвард заинтересован в предложении испанского тренера, однако хотел бы подписать контракт на три года.

Переговоры между "ПСЖ" и "Тоттенхэмом" уже стартовали, но пока остается неясным, завершатся ли они успехом.

Ранее также сообщалось, что в услугах англичанина заинтересованы "Бавария" и “Манчестер Юнайтед”т.

Кейн выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года, его контракт действует до 2024 года. В прошлом сезоне он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и сделал пять ассистов.

Несмотря на успешные выступления, Кейн пока не выигрывал трофеев со своим клубом, с чем и связано желание игрока сменить место работы. Кейну уже за 30 и он хотел бы выиграть какие-либо трофеи, в том числе и на международной арене.