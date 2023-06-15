ПСЖ начал переговоры по трансферу одного из лучших игроков "Манчестер Сити"

“Пари Сен-Жермен” хочет купить полузащитника “Манчестер Сити” и сборной Португалии Бернарду Силву, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы уже провели предварительные переговоры. Английский клуб готов продать португальца за 70 миллионов евро, а также хочет получить полузащитника ПСЖ Уоррена Заира-Эмери. Впрочем, французы не хотят отпускать своего таланта.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за “Манчестер Сити” 55 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.