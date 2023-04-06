ПСЖ начал активные переговоры с немецким тренером
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер Баварии
Французский ПСЖ начал активные переговоры с немецким тренером Юлианом Нагельсманом.
Интересно, что также в услугах молодого тренера заинтересован “Челси”.
Источник пишет, что в связи с интересом английского клуба парижане уже начали с ним контакты.
35-летний специалист на протяжении последних семи лет работал с командами Бундеслиги, где он работал в “Хоффенхайме”, “РБ Лейпциге” и “Баварии”.
Весной этого года тренера уволили из мюнхенского клуба.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 13:12 "Челси" назначил нового главного тренера
Новости футбола Вчера, 16:59 "Реал" уничтожил "Барселону" в Кубке Испании
Новости футбола Вчера, 13:15 Месси может согласиться на переход в клуб из Саудовской Аравии
Новости футбола 04 апр 2023, 17:06 Роналду принес "Аль-Насру" крупную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Новости футбола 04 апр 2023, 17:01 "Челси" не смог обыграть "Ливерпуль" в матче АПЛ
Новости футбола 04 апр 2023, 16:43 "Бавария" сенсационно вылетела из Кубка Германии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:12 "Челси" назначил нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 10:37 Стала известна судьба Хави после позорного поражения от "Реала" Новости футбола Сегодня, 10:00 Анчелотти сделал игрокам "Реала" приятный сюрприз после разгрома "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 09:35 Моуринью предлагают огромные деньги в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 09:00 ПСЖ начал активные переговоры с немецким тренером Новости футбола Сегодня, 06:52 У президента "Монцы" Берлускони диагностировали рак Новости футбола Сегодня, 06:47 "Челси" пытался вернуть Моуринью Новости футбола Сегодня, 06:16 Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА Новости футбола Сегодня, 06:14 Игрок сборной Польши попался на употреблении допинга Новости футбола Сегодня, 05:51 Инсайдер назвал имя нового главного тренера "Челси"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Фенербахче - Кайсериспор 6 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аннеси - Тулуза 6 апреля 2023 года Футбол 07 апр 2023 Прогноз на матч Салернитана - Интер 7 апреля 2023 года Футбол 07 апр 2023 Прогноз на матч Милан - Эмполи 7 апреля 2023 года Футбол 08 апр 2023 Прогноз на матч Тоттенхэм - Брайтон 8 апреля 2023 года Футбол 08 апр 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Челси 8 апреля 2023 года