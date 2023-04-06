Французский ПСЖ начал активные переговоры с немецким тренером Юлианом Нагельсманом.

Интересно, что также в услугах молодого тренера заинтересован “Челси”.

Источник пишет, что в связи с интересом английского клуба парижане уже начали с ним контакты.

35-летний специалист на протяжении последних семи лет работал с командами Бундеслиги, где он работал в “Хоффенхайме”, “РБ Лейпциге” и “Баварии”.

Весной этого года тренера уволили из мюнхенского клуба.