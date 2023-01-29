ПСЖ на 96-й минуте упустил победу в матче Лиги 1

В матче 20-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле сыграл вничью с “Реймсом” со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Неймар, но вскоре парижане остались вдесятером из-за удаления Марко Верратти. В концовке встречи гостей от поражения спас Фоларин Балогун.

ПСЖ, набрав 48 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Реймс” с 26 очками поднялся на 11-ю позицию.

ПСЖ – “Реймс” - 1:1 (0:0)

Голы: Неймар, 51 - 1:0, Балогун, 90+6 - 1:1

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Фабиан Руис (Саншеш, 68), Солер (Данилу Перейра, 63), Витинья (Верратти, 46), Месси, Неймар (Заир-Эмери, 85), Мбаппе.

“Реймс”: Диуф, Фоке, Абдельхамид, Агбаду, де Смет, Флип (Зенели, 75), Матусива, Мунеци (Думбия, 75), Каюсте (Лопи, 83), Ито (ван Берген, 83), Балогун.

Удаление: Верратти (59).

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