ПСЖ, "МЮ" и "Челси" поборются за французского таланта

“Пари Сен-Жермен”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси” проявляют интерес к французскому полузащитнику менхенгладбахской “Боруссии” Ману Коне, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский и английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Немцы оценивают игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Коне провел за “Боруссию” 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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