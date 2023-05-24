ПСЖ может заплатить Мбаппе гигантскую сумму

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе получит 90 миллионов евро в качестве бонуса, если не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, данная сумма прописана в контракте футболиста. При этом форвард недоволен работой клуба на трансферном рынке прошлым летом. В связи с этим уход француза не исключен.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 40 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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