ПСЖ может возглавить легенда мирового футбола

Легенда сборной Англии Стивен Джеррард может возглавить ПСЖ.

По информации Scottish Daily Express, боссы парижан недовольны работой Кристофа Галтье и думают над сменой главного тренера по окончании сезона.

Бывший тренер “Астон Виллы” и “Рейнджерс” входил в число кандидатов на пост главного тренера парижан.

В ПСЖ уверены, что такой специалист будет важной фигурой, способной усилить команду.

Напомним, что последним местом работы Стивена была “Астон Вилла”, которую он покинул осенью прошлого года.