ПСЖ может возглавить известный аргентинский тренер

Известный аргентинский тренер Марсело Гальярдо может возглавить ПСЖ.

Как пишет итальянский журналист Николо Скира, кандидатуру аргентинца в клубе рассматривают на одном уровне с Зинедином Зиданом.

Оба специалиста могут стать заменой действующему тренеру Кристофу Галтье.

Ожидается, что назначение состоится уже летом.

Отметим, что Гальярдо в свое время провел один сезон за ПСЖ.