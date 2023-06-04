ПСЖ может возглавить бывший тренер "Баварии"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к Юлиану Нагельсманну, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, представители французского клуба уже провели предварительные переговоры с немецким специалистом. Если стороны договорятся, в тренерский штаб Нагельсманна может войти экс-наставник “Монако” Тьерри Анри.

Напомним, что 35-летний Нагельсманн в марте 2023 года был уволен с поста главного тренера “Баварии” и теперь является безработным.

Ранее сообщалось, что ПСЖ собирается уволить нынешнего главного тренера Кристофа Гальтье.