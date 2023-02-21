ПСЖ может возглавить английский тренер
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Стивена Джеррарда/Автор неизвестен
Новым главным тренером “Пари Сен-Жермен” может стать Стивен Джеррард, сообщает Goal.com.
По сведениям источника, французский клуб рассматривает английского специалиста по причине его громкого имени в бытность футболистом. В Париже полагают, что англичанин может стать авторитетом для звезд клуба.
Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье будет уволен в случае вылета команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче парижане на своем поле проиграли “Баварии” со счетом 0:2.
42-летний Джеррард в данный момент является свободным агентом, так в октябре прошлого года был уволен из “Астон Виллы”.
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