ПСЖ может уволить советника по футбольным вопросам

Советник руководства “Пари Сен-Жермен” по футбольным вопросам Луиш Кампуш может быть уволен, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, в клубе недовольны работой португальского специалиста. В частности, ему вменяют неудачные летние трансферы полузащитников Витиньи, Карлоса Солера, Фабиана Руиса и Ренату Санчеша, а также нападающего Уго Экитике.

Кроме того, из-за присутствия Кампуша клуб не может пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Напомним, что несколько дней назад Кампуш выбежал в техническую зону команды во время матча 24-го тура чемпионата Франции против “Лилля” (4:3), и кричал на судей и игроков.

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