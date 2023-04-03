ПСЖ может уволить главного тренера
Новости футбола Сегодня, 13:30
Кристоф Гальтье
Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Кристоф Гальтье может быть уволен со своего поста, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, руководство французского клуба очень недовольно поражением команды в матче чемпионата Франции с “Лионом” (0:1). Более того, парижане потерпели восемь поражения в 18 матчах, которые были сыграны в 2023 году.
Ранее сообщалось, что ПСЖ интересуется Зинедином Зиданом (безработный), Роберто Манчини (сборная Италии) и Жозе Моуринью ("Рома").
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