АНГ АНГ
Главная Новости ПСЖ может снизить цену на Килиана Мбаппе

ПСЖ может снизить цену на Килиана Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 08:20
ПСЖ может снизить цену на Килиана Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” может снизить цену на нападающего Килиана Мбаппе, чтобы продать его в летнее трансферное окно, сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб может продать футболиста за 100+ миллионов евро. При этом, сумма не будет близка к 200 миллионам евро.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ готово перевести Мбаппе в запас, если он откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года, либо откажется от трансфера в текущее трансферное окно.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Лига 1 Франция
Популярные новости
Лионель Месси стал автором уникального рекорда Новости футбола Сегодня, 07:45 Лионель Месси стал автором уникального рекорда
ПСЖ может предложить Мбаппе один миллиард евро Новости футбола Вчера, 09:44 ПСЖ может предложить Мбаппе один миллиард евро
"Тоттенхэм" назвал "Баварии" новые требования по трансферу Харри Кейна Новости футбола 20 июл 2023, 15:42 "Тоттенхэм" назвал "Баварии" новые требования по трансферу Харри Кейна
"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны" Новости футбола 19 июл 2023, 11:28 "Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны"
"Бавария" одержала победу со счетом 27:0 Новости футбола 18 июл 2023, 16:42 "Бавария" одержала победу со счетом 27:0
Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси Новости футбола 17 июл 2023, 04:30 Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:50 "Лилль" объявил о переходе чемпиона мира Новости футбола Сегодня, 09:30 Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с победителем Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 09:10 Килиан Мбаппе может перейти в английский топ-клуб Новости футбола Сегодня, 08:46 Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в необычном матче Новости футбола Сегодня, 08:45 Месси увеличил отрыв от Роналду по числу голов со штрафных ударов Новости футбола Сегодня, 08:20 ПСЖ может снизить цену на Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 07:55 Ромелу Лукаку определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру Новости футбола Сегодня, 07:45 Лионель Месси стал автором уникального рекорда Новости футбола Сегодня, 07:40 ПСЖ получил предложение по трансферу Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 06:00 ПСЖ исключил Мбаппе из состава
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Санкт-Галлен - Базель 22 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мольде - Сарпсборг 22 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ботев - Левски 22 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лудогорец - Этыр 22 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Куяба - Сан-Паулу 23 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Баия - Коринтианс 23 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси - Брайтон 23 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч чемпионата Бразилии Гремио - Атлетико Минейро 23 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гремио - Атлетико Минейро 23 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ювентус - Барселона 23 июля 2023 года