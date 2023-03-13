ПСЖ может расстаться с целой группой футболистов

“Пари Сен-Жермен” летом собирается расстаться с группой футболистов, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, французский клуб может выставить на трансфер защитника Хуана Берната, полузащитников Карлоса Солера, Ренату Санчеша и Фабиана Руиса, а также нападающего Уго Экитика. Кроме того, парижане могут расстаться с защитником Серхио Рамосом, контракт которого истекает следующим летом.

При этом ПСЖ, скорее всего, подпишет словацкого защитника “Интера” Милана Шкриньяра на правах свободного агента.

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