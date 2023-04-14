В ближайшее время ПСЖ может рассчитывать на покупку стадиона “Стад де Франс”, который находится в пригороде Парижа Сен-Дени.

Как известно, стадионом владеет правительство Франции.

Недавно в руководстве страны объявили тендер на поиск нового владельца и срок подачи заявки истекает 27 апреля.

Ожидается, что заявка парижского клуба будет единственной среди конкурентов.