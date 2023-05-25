ПСЖ может пригласить экс-тренера "Барселоны"

“Пари Сен-Жермен” может назначить на пост главного тренера Луиса Энрике, сообщает Le Parsien.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает кандидатуру испанского специалиста в качестве замены нынешнему наставнику Кристофа Гальтье.

В нынешнем сезоне 53-летний Энрике является безработным. Ранее он тренировал “Рому”, “Сельту”, “Барселону” и сборную Испании.

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