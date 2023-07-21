ПСЖ может предложить Мбаппе один миллиард евро

“Пари Сен-Жермен” всячески пытается удержать в команде нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, французский клуб может предложить футболисту 10-летний контракт на общую сумму в один миллиард евро. Таким образом, зарплата форварда может увеличиться до 100 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не хочет продлевать с ПСЖ контракт, который действует до лета 2024 года. При этом француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.