ПСЖ может потерять огромную сумму из-за Килиана Мбаппе

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе может принести огромные убытки французскому клубу, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, если футболист покинет команду следующим летом на правах свободного агента, то клуб потеряет 175 миллионов евро. Подобный уход форварда приведет к тому, что у ПСЖ возникнут серьезные проблемы с финансовым фэйр-плей. В этом случае французскому клубу придется продать нескольких игроков.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе принял решение отказаться от продления с ПСЖ контракта, который действует до лета 2024 года. Спустя год француз намерен покинуть клуб бесплатно и перейти в мадридский “Реал”.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за клуб 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи.