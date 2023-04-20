ПСЖ может подписать трансферную цель "Барселоны"
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Илкая Гюндогана/Автор неизвестен
“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к немецкому полузащитнику “Манчестер Сити” Илкаю Гюндогану, сообщает CalcioMercato.
По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с “горожанами”. Таким образом, хавбек может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что “Барселона” уже достигла с игроком предварительного соглашения, но парижане могут предложить ему более выгодные финансовые условия.
В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.
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