ПСЖ может подписать трансферную цель "Барселоны"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к немецкому полузащитнику “Манчестер Сити” Илкаю Гюндогану, сообщает CalcioMercato.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с “горожанами”. Таким образом, хавбек может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что “Барселона” уже достигла с игроком предварительного соглашения, но парижане могут предложить ему более выгодные финансовые условия.

В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: Боули удивил игроков "Челси" отношением к Мудрику.