ПСЖ может подписать бразильского полузащитника

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к бразильскому полузащитника Малкому, который выступает за зенит, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, французский клуб может арендовать футболиста на полгода с правом последующего выкупа. При этом право выкупа легко может стать обязательством. Сам игрок уже согласился на переход.

В ныешнем сезоне 25-летний Малко провел 17 матчей, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

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