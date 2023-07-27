ПСЖ может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

“Пари Сен-Жермен” вступил в борьбу за нападающего “Аталанты” из Бергамо и сборной Дании Расмуса Хейлунда, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере со ссылкой на L'Equipe.

По сведениям источника, французский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. ПСЖ предложил за форварда 50 миллионов евро. При этом парижане не будут улучшать предложение в случает отказа.

Ранее сообщалось, что купить Хейлунда также хочет "Манчестер Юнайтед". Английский клуб не готов платить за футболиста более 70 миллионов евро, так как он провел менее 100 матчей во взрослом футболе. При этом итальянский клуб хочет получить за форварда более 100 миллионов евро.

20-летний Хейлунд выступает за “Аталанту” с 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из австрийского “Штурма”. Сумма трансфера составила 17,2 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Бергамо 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее форвард также играл за “Копенгаген”.

Хейлунд с 2022 года играет за сборную Дании. Всего он провел за датскую национальную команду шесть матчей, забил шесть голов, а также получил две желтые карточки.