ПСЖ может перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к марокканскому полузащитнику “Фиорентины” Софиану Амрабату, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера за хавбека, который блеснул на чемпионате мира-2022, может составить 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что марокканцем также интересуются “Ливерпуль” и “Тоттенхэм”.

В нынешнем сезоне 26-летний Амрабат провел за “Фиорентину” 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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