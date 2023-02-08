ПСЖ может начать строительство нового стадиона

ПСЖ начало сотрудничать с двумя компаниями для строительства собственного стадиона в Париже.

Как пишет L’Équipe, также парижане были готовы расширить “Парк де Пренс”, но только на условиях продажи стадиона клубу.

В то же время мэр Парижа Анн Идальго в начале этого года исключила продажу стадиона клубу.

В ближайшее время для парижан будут искать место в городе для строительства нового стадиона.