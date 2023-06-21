ПСЖ может купить воспитанника "Барселоны" за шесть миллионов евро

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к полузащитнику ПСВ и сборной Нидерландов Хави Симонсу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб имеет право выкупить трансфер футболиста за шесть миллионов евро. Данная опция действует с 1 по 31 июля 2023 года. Игроком также интересуются “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм” и “РБ Лейпциг”.

20-летний Симонс в нынешнем сезоне провел за ПСВ 48 матчей за во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.