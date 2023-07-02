ПСЖ может купить вингера молодежной сборной Франции

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к вингеру “Лиона” и молодежной сборной Франции Бредли Барколя, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Лион” пока что не определился с ценой на игрока. Также вингером интересуется “РБ Лейпциг”.

В минувшем сезоне 20-летний Барколя провел за “Лион” 35 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.