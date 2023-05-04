ПСЖ может быть выгоден уход Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси практически точно покинет клуб ближайшим летом.

В связи с этим у руководства команды появится новый выбор на трансферном рынке.

Дело в том, что 35-летний аргентинец в настоящее время является одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире, поэтому его уход значимо разгрузит зарплатную ведомость.

Как пишет источник, после ухода аргентинца у советника ПСЖ Луиса Кампоса будет больше возможностей для реализации своих стратегий.