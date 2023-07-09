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ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции

Новости футбола Сегодня, 09:43
ПСЖ купил звезду "Баварии" и сборной Франции Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Пресс-служба парижского “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о переходе защитника мюнхенской “Баварии” и сборной Франции Лукаса Эрнандеса.

Французский клуб заплатил за 27-летнего футболиста 45 миллиона евро. Стороны заключили контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Эрнандес выступал за “Баварию” с 2019 года. Он перешел в немецкий клуб летом 2019 года из мадридского “Атлетико”. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. Всего он провел за “Баварию” 110 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. 4-кратный чемпион Германии, обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.

Эрнандес с 2018 года играет за сборную Франции. За французскую национальную команду он провел 33 матча, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач, а также получил пять желтых карточек. Чемпион мира-2018, победитель Лиги наций-2020/2021.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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