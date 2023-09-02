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ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна

Новости футбола Сегодня, 03:25
ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна

Чемпион Франции в последние часы трансферного окна совершил громкое приобретение.

ПСЖ официально подтвердил трансфер нападающего Айнтрахта и сборной Франции Рандаля Коло Муани.

Как сообщили в пресс-службе парижского клуба, соглашение между французским клубом и игроком будет действовать до 2028 года.

Сумма сделки, по данным СМИ, составила около 75 миллионов евро. Она может вырасти, так как в соглашении между клубами прописаны и другие бонусы за успешные выступления игрока.

Сам футболист неоднократно говорил о желании покинуть немецкий клуб, чтобы продолжить карьеру в ПСЖ.

Отметим, что Коло Муани присоединился к Айнтрахту летом 2022 года после того, как его контракт с Нантом истек.

Согласно оценкам интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Коло Муани сыграл в составе немецкого клуба 46 матчей во всех турнирах, забив 23 гола и сделав 17 результативных передач.

Напомним, что минувшим летом ПСЖ также купил Милана Шкриньяра, Лукаса Эрнандеса, Марко Асенсио, Мануэля Угарте, Усмана Дембеле, Гонсало Рамуша и Брэдли Баркола.

Стивен Перес Стивен Перес эксперт Dailysports
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