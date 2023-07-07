ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро

Пресс-служба парижского “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника лиссабонского “Спортинга” и сборной Уругвая Мануэля Угарте.

Французский клуб заплатил за футболиста 60 миллионов евро. Стороны заключили контракт, который будет действовать до до 30 июня 2028 года. 22-летний полузащитник будет играть за парижский клуб под 4-м номером. В борьбе за игрока ПСЖ опередил “Челси”.

Угарте перешел в “Спортинг” летом 2021 года из “Фамаликана”. Сумма трансфера составила 12,5 миллионов евро. Всего за португальский клуб он провел 85 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее играл за “Феникс”. За сборную Уругвая сыграл восемь матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку. Обладатель Кубка португальской лиги в сезоне-2021/2022.

“Пари Сен-Жермен” в минувшем сезоне стал чемпионом Франции. Таким образом, французский клуб получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.