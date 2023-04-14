ПСЖ интересуется хавбеком "Шахтера"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к бразильскому полузащитнику “Шахтера” Тете, который выступает за “Лестер” на правах аренды, сообщает PL Brasil.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игра хавбека нравится спортивному директору парижан Луису Кампосу. Впрочем, сам игрок хочет остаться в Премьер-лиги. Им также интересуются “Челси”, “Тоттенхэм” и “Эвертон”.

23-летний Тете перешел в “Лестер" в январе 2023 года. За английский клуб он провел 10 матчей и забил один гол. Его контракт с “Шахтером” действует до 31 декабря 2023 года.

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