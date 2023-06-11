ПСЖ интересен полузащитник сборной Кот-д'Ивуара

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к полузащитнику “Кристал Пэлас” и сборной Кот-д'Ивуара Уилфриду Заа.

Французский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек может сменить клуб бесплатно, так как его контракт с “орлами” истекает 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Заа провел за “Кристал Пэлас” 28 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.