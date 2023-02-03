ПСЖ и Месси проведут переговоры в ближайшие недели

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси в ближайшие 2-3 недели обсудит с клубом детали нового контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, на встрече будут обсуждаться срок контракта, а также финальные детали. Ожидается, что форвард согласится остаться в Париже.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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