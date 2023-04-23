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ПСЖ и Месси прекратили переговоры

Новости футбола Сегодня, 04:20
Фото: твиттер ПСЖ Фото: твиттер ПСЖ

Скорее всего, в конце текущего сезона форвард ПСЖ Лионель Месси покинет клуб.

По информации портала Goal.com, переговоры о продлении контракта не увенчались успехом и продолжительные переговоры между сторонами не привели к соглашению.

Летом 35-летний нападающий станет свободным агентом.

Интерес к футболисту проявляют “Барселона” и “Аль-Хиляль” из Саудовской Аравии.

В этом сезоне Лионель Месси принял участие в 27 матчах чемпионата Франции, в которых забил 15 голов и отдал 15 результативных пасов.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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ПСЖ Лига 1 Франция
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