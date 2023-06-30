ПСЖ и Мбаппе сегодня проведут решающую встречу

Боссы ПСЖ сегодня проведут решающую встречу с форвардом команды Килианом Мбаппе и руководством клуба.

На ней стороны планируют окончательно определиться с будущим футболиста.

В ходе переговоров 24-летнему форварду будет предложено продлить контракт с клубом. Если же он откажется, то покинет команду в летнее трансферное окно.

В то же время “Реал” уже окончательно решил, что не будет бороться за игрока, пока ПСЖ не установит конкретную цену на него.