ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" поборются за форварда сборной Англии
Новости футбола Сегодня, 14:37
Фото: инстаграм Тэмми Абрахама/Автор неизвестен
“Пари Сен-Жермен” и “Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к нападающему “Ромы” и сборной Англии Тэмми Абрахаму, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, французский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Римляне год назад хотели получить за форварда 100 миллионов евро, но сейчас готовы снизить требования до 80 миллионов.
В нынешнем сезоне 25-летний Абрахам провел за “Рому” 45 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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