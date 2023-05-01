ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" поборются за форварда сборной Англии

“Пари Сен-Жермен” и “Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к нападающему “Ромы” и сборной Англии Тэмми Абрахаму, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, французский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Римляне год назад хотели получить за форварда 100 миллионов евро, но сейчас готовы снизить требования до 80 миллионов.

В нынешнем сезоне 25-летний Абрахам провел за “Рому” 45 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Возвращение Месси в "Барселону" может не состояться.