ПСЖ и "Айнтрахт" могут обменяться нападающими

“Пари Сен-Жермен” и франкфуртский “Айнтрахт” может обменяться нападающими в летнее трансферное окно, сообщает журналист Адриен Гренье в своем твиттере.

По сведениям источника, парижане могут отдать немцам Юго Экитике с доплатой в обмен на Рандаля Коло-Муани.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет получить за своего футболиста 100 миллионов евро. Интерес к нему также проявляют “Бавария” и “Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 20-летний Экитике провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. На счету 24-летнего Коло-Муани 17 забитых мячей и 14 голевых передач в 36 поединках.

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