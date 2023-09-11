ПСЖ хочет вернуть в клуб своего бывшего вратаря

ПСЖ хочет вернуть вспять голкипера своей академии Майка Меньяна, сообщает журналист Alessandro Schiavone.

По информации источников, парижане следующим летом попытаются подписать голкипера Милана Майка Меньяна. Восемь лет назад они отпустили его в Лилль, однако сейчас Луис Энрике хочет видеть его в своей команде.

Восемь лет назад в ПСЖ Меньян был третий голкипер после Кевина Траппа и Сальваторе Сиригу. Потому клуб решил отпустить его. Сейчас рассматривают вариант об обмене Донарумы на Меньяна с доплатой летом 2024 года.

28-летний вратарь перешел из ПСЖ в Лилль в 2015 году, в 2017 году стал основным голкипером и выиграл Лигу 1. В мае 2021 года объявили о переходе в Милан. Меньян подписал контракт с итальянским клубом на пять лет. В свой первый сезон стал чемпионом Серии А и был признан лучшим вратарем лиги в сезоне 2021-2022. В общем, Милан Майк Меньян провел 71 матч.

За сборную Франции провел девять матчей с 2020 года. Вместе со своей командой выиграл Лигу Наций в 2021 году.