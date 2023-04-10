ПСЖ хочет вернуть своего воспитанника из Бундеслиги

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к нападающему леверкузенского “Байера” и сборной Франции Муссе Диаби, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как “аптекари” потребуют за него большую сумму.

23-летний Диаби является воспиттаником ПСЖ. В “Байер” он перешел летом 2019 года за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз провел 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Рафа Бенитес может вернуться в АПЛ.