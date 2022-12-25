"ПСЖ" хочет приобрести экс-игрока "Шахтера"

Хавбек “Манчестер Юнайтед” Фред может стать игроком ПСЖ.

Об этом сообщает Sky Sports.

Французский клуб надеется подписать 29-летнего бывшего игрока “Шахтера”, несмотря на то тот недавно продлил контракт до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне бразилец провел 17 матчей за “МЮ”, в которых забил 1 гол.