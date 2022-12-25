"ПСЖ" хочет приобрести экс-игрока "Шахтера"
Новости футбола Сегодня, 04:52
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен
Хавбек “Манчестер Юнайтед” Фред может стать игроком ПСЖ.
Об этом сообщает Sky Sports.
Французский клуб надеется подписать 29-летнего бывшего игрока “Шахтера”, несмотря на то тот недавно продлил контракт до конца сезона-2023/24.
В текущем сезоне бразилец провел 17 матчей за “МЮ”, в которых забил 1 гол.
Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола 23 дек 2022, 15:42 Во Франции требуют переиграть финал ЧМ-2022: что происходит
Новости футбола 23 дек 2022, 15:15 "Реал" и "Барселона" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Испании
Новости футбола 23 дек 2022, 14:42 Отказались все: у Роналду не осталось вариантов в Европе
Новости футбола 23 дек 2022, 13:15 Вернулся на 1-е место: Transfermarkt изменил самого дорогого футболиста в мире
Новости футбола 23 дек 2022, 12:42 Звезда Камеруна ушел из сборной в 26 лет
Новости футбола 22 дек 2022, 17:09 "Манчестер Сити" выбил "Ливерпуль" из Кубка Лиги
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 Во Франции застрелили 22-летнего футболиста Новости футбола Сегодня, 04:52 "ПСЖ" хочет приобрести экс-игрока "Шахтера" Новости футбола Сегодня, 04:39 Боатенг может покинуть "Лион" Новости футбола Сегодня, 04:19 Левандовски рассказал, когда уйдет из "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 04:00 В ПСЖ не знают даты возвращения Месси Новости футбола Сегодня, 03:56 "Шахтер" отказывается понижать цену на Мудрика Новости футбола Сегодня, 03:46 В "Баварии" оценили вероятность подписания Гвардиола Новости футбола Сегодня, 03:19 Роналдо сравнил игру Мбаппе на ЧМ со своей Новости футбола Сегодня, 03:00 Кроос может завершить карьеру летом Новости футбола Вчера, 16:50 Ди Мария изменил решение по своему будущему в сборной Аргентины
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 26 дек 2022 Лестер - Ньюкасл прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 26 декабря 2022 года Футбол 26 дек 2022 Брентфорд - Тоттенхэм прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 26 декабря 2022 года Футбол Сегодня Галатасарай - Истанбулспор прогноз и ставка на матч чемпионата Турции 25 декабря 2022 года Футбол Сегодня Коньяспор - Аланьяспор прогноз и ставка на матч чемпионата Турции 25 декабря 2022 года Футбол Вчера Данди Юнайтед - Хартс прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года Футбол Вчера Селтик - Сент-Джонстон прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года Футбол 23 дек 2022 Мазеруэлл - Килмарнок прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 23 декабря 2022 года Футбол 23 дек 2022 Росс Каунти - Рейнджерс (Глазго) прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 23 декабря 2022 года Футбол 22 дек 2022 Ла Нусия - Лас-Пальмас прогноз и ставка на матч Кубка Испании 22 декабря 2022 года Футбол 22 дек 2022 Манчестер Сити - Ливерпуль прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 22 декабря 2022 года