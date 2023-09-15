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ПСЖ хочет подписать пятерых игроков Реал Мадрида

Новости футбола Сегодня, 13:32
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
ПСЖ хочет подписать пятерых игроков Реал Мадрида Фото: https://www.instagram.com/realmadrid/

ПСЖ составил список игроков, которые хотят подписать следующим летом, в нем оказались пять игроков Реал Мадрида, сообщает Bild.

Последние несколько месяцев владельцы ПСЖ находятся в стрессе и волнении из-за возможного перехода Мбаппе в Реал. Парижане всеми силами пытаются подписать новый контракт с французским нападающим, который истекает летом 2024 года. ПСЖ не хочет отпускать Килиана бесплатно. Однако если случится хуже всего, то в Париже подготовили план.

Сообщают, что это пятеро игроков Реал Мадрида - Винисиус Джуниор, Родриго и три полузащитника - Чуамэни, Камавинга и Вальверде. Два бразильских нападающих находятся в списке нетронутых. Винисиус подписал контракт с Реалом, где есть пункт отступных в размере одного миллиарда евро.

После продажи Вератти в Катра, Луис Энрике хочет обновить и омолодить линию полузащиты, поэтому рассматривают трех игроков Реала.

Напомним, что Мбаппе не отказался от идеи перехода в Реал. Французский игрок хочет покинуть команду, когда у него завершится контракт с парижанами, поэтому он настаивает на своем уходе в 2024 году.

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