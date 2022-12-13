“ПСЖ” хочет подписать хавбека сборной Франции Адриена Рабьо.

Как сообщает Le10sport, опытный футболист “Ювентуса” привлёк внимание многих клубов своей игрой на чемпионате мира в Катаре.

Интересно, что летом 2023 года контракт Рабьо с “Ювентусом” истекает. В связи с этим многие клубы надеются бесплатно пригласить футболиста.

В 11 матчах чемпионата Италии в этом сезоне француз забил три гола и стал автором двух результативных передач. На чемпионате мира он провел пять игр, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.