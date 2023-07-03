ПСЖ хочет перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Сити"

“Пари Сен-Жермен” вступил в борьбу за полузащитника “Сельты” и молодежной сборной Испании Габриэля Вейгу, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В контракте игрока есть пункт о фиксированной сумме отступных в размере 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему испанцу также проявляют “Барселона”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити” и “Челси”.

Вейга является воспитанником “Сельты”. В минувшем сезоне он провел за клуб из Виго 40 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. За молодежную сборную Испании U21 сыграл шесть матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

В минувшем сезоне “Пари Сен-Жермен” в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Франции. Таким образом, парижский клуб завоевал прямую путевку для участия в групповом турнире Лиги чемпионов. “Сельта” финишировала на 13-м месте в чемпионате Испании и не пробилась в еврокубки.