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ПСЖ хочет купить звезду "Севильи"

Новости футбола Сегодня, 16:25
ПСЖ хочет купить звезду "Севильи" Фото: инстаграм Яссина Буну/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к вратарю “Севильи” и сборной Марокко Яссина Буну, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский клуб может приобрести 32-летнего голкипера в летнее трансферное окно. Тренерский штаб парижан рассматривает кандидатуру африканца в качестве дублера основному вратарю Джанлуиджи Доннарумме. Испанский клуб может согласиться продать голкипера из-за финансовых проблем. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.

Буну выступает за “Севилью” с сентября 2020 года. Он перешел в севильский клуб из “Жироны”. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Всего он провел за “Севилью” 140 матчей во всех турнирах и пропустил 138 голов. Также он в 58 матчах ушел с поля без пропущенных голов. В составе севильцев Буну два раза становился победителем Лиги Европы в сезонах-2019/2020 и 2022/2023. Ранее он играл за “Атлетико” и “Сарагосу”.

Буну с 2013 года играет за сборную Марокко. Всего за марокканскую национальную команду он провел 54 матча и пропустил 28 голов. В составе сборной Марокко Буну принимал участие в чемпионате мира-2022 и занял четвертое место.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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