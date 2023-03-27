ПСЖ хочет купить защитника "Наполи"
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Кима Мин Чже/Автор неизвестен
“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к защитнику “Наполи” и сборной Южной Кореи Киму Мин Чжэ, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. С 1 по 15 июля в контракте игрока будет действовать опция о фиксированной сумме отступных в размере 52-53 миллионов евро. Ранее сообщалось, что корейцем также интересуются “Манчестер Юнайтед” и “Челси”.
В нынешнем сезоне 26-летний Ким Мин Чже провел за “Наполи” 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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