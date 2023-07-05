ПСЖ хочет купит воспитанника "Барселоны"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к атакующему полузащитнику ПСВ и сборной Нидерландов Хави Симонсу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Летом 2022 года ПСЖ согласился отпустить игрока в ПСВ, но с условием обратного трансфера за шесть миллионов евро до 31 июля 2023 года. Впрочем, для переходе французам нужно получить согласие игрока.

20-летний Симонс является воспитанником “Барселоны”. Летом 2019 года он перешел в “Пари Сен-Жермен” на правах свободного агента. В минувшем сезоне Симонс провел за ПСВ 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Напомним, что новым главым тренером ПСЖ стал Луис Энрике.

“Пари Сен-Жермен” в минувшем сезоне стал чемпионом Франции. Таким образом, французский клуб получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Напомним, что в летнее трансферное окно ПСЖ покинули такие известные футболисты, как нападающий Лионель Месси и защитник Серхио Рамос.